"Килиан "разговаривает" ногами, и делает это очень хорошо. Он один из величайших игроков. И сегодня, даже если Мбаппе был не в лучшей форме, он показал, что может одним ударом сменить игру. Жиру и Мбаппе превзошли свое достижение на ЧМ-2018? Один нуждается в другом, даже если Килиан может изменить ситуацию самостоятельно.

Исторический гол Жиру и дубль Мбаппе в видеообзоре матча Франция – Польша – 3:1

Жиру всегда был важным игроком. У него было тяжелое время, но Оливье был вознагражден. Его часто критиковали, но он психологически крепок. Жиру забил столько голов на международном уровне, я говорю "браво" ему и его долголетию.

Соперник создал нам проблемы. В статусе сборной Франции это нормально, что мы обыграли Польшу, но мы плохо начали матч в первые двадцать минут, имели слабину. Во втором тайме смена позиции Гризманна позволила нам играть шире, потому что в первом тайме было мало действий со стороны Дембеле, а это значит, что Килиан более осторожен", – приводит слова Дешама. TVASports.

Напомним, Франция обыграла Польшу (3:1) благодаря дублю Мбаппе и голу Жиру и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.

Франция разбила Польшу в 1/8 ЧМ-2022 – Жиру стал королем после чудо-промаха, Мбаппе нивелировал лучший матч соперника