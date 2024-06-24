"Мбаппе становится лучше с каждым днем. Он тренируется, гематома сошла, и Килиан все больше привыкает к маске. Теперь я не скрываю от вас, что он хочет играть. Мешает ли маска? Дыханию – нет. Видению – да. Это не является обязательным, но в некоторых ситуациях ограничивает угол обзора.

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Само поле зрение Мбаппе в определенных ситуациях может быть нарушено. Это может заставить его потерять какую-то десятую часть секунды. Нужно привыкнуть, это немного похоже на наличие 3D-очков, даже если технологии улучшились и позволяют иметь тончайшие маски.

Наша цель – выиграть матч и сделать все, чтобы финишировать на первом месте. Эта вероятность существует, но она не изменит нашу цель", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

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