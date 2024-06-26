Левандовски со второй попытки реализовал свой пенальти в матче Франция – Польша. Во время пробития первого 11-метрового Майк Меньян вышел из ворот – обе ноги вратаря не находились на линии ворот. Вторая попытка получилась для Левандовски успешной.

Голы Мбаппе и Левандовски в видеообзоре матча Франция – Польша – 1:1

"С моей точки зрения, я мало что знал. Конечно, вратарь должен стоять одной ногой на линии. Что бы изменилось, если бы Левандовски не остановился? Наверное, ничего. Я думал, что он не может так себя вести, но я не отвечаю за соблюдение правил", – приводит слова Дешама Meczyki со ссылкой на TVP Sport.

Напомним, что матч Франция – Польша завершился ничьей – перед голом Левандовски также с пенальти отличился Мбаппе.

Франция расписала ничью с Польшей – сейвы Скорупски и первый гол Левандовски опустили "петухов" на вторую позицию в группе