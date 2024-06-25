Сборная Польши стала первой командой, которой пришлось вылететь с Евро-2024. Это произошло уже на девятый день чемпионата, что изрядно бьет по гордости нации. Тем не менее, подопечные Михала Пробежа еще могут сохранить честь – для этого надо набирать очки в матче против Франции.

Левандовски на матч против Франции нашел последнее задание для сборной Польши, которая уже вылетела с Евро-2024

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Можно было бы попросить и просто достойной игры, однако "Кадра" ее уже демонстрировала. Полякам откровенно не повезло с группой, где расположились еще нидерландцы с австрийцами – но им не следует переживать из-за отсутствия набранных очков. "Оранье" действительно выглядели сильнее "орлов", однако вырвать победу они смогли только в конце встречи.

Поражение от "Дас Тим" получилось несколько похожим – соперник создал больше моментов и забрал второй тайм, но общая статистика оказалась равной. Шансы на ничью были, хороших атак хватало, однако не хватало реализации. И с арбитром не повезло, ведь тот не назначил пенальти.

Поляки сильны на стандартах и умело контратакуют, хотя и несколько просто. Тем не менее, в глаза бросается нехватка идей в организации позиционного наступления, а также определенный недостаток класса и глубины состава. Особенно показательным стал крах в поединке с Нидерландами, который произошел сразу после замены Зелиньски. Вообще, Петр является ключевым футболистом "Кадры" – в первых двух турах он приобщился к 11 выстрелам (7 своих + 4 передачи под удар).

В поединке с австрийцами фаны ожидали магию Левандовски, однако легенда подкачала. Появившись на 60-й минуте, нападающий ни разу не пробил по воротам, выглядел вялым и физически неготовым. Возможно, в матче с Францией он станет лучшим – его появление в старте ожидается. Но удастся ли сотворить сенсацию?

Для этого необходимо еще и качественно отыграть в обороне, однако здесь у подопечных Михала Пробежа все очень печально. 3,72 ожидаемых пропущенных, пять реальных (правда, один с пенальти), 24 удара из пределов собственной штрафной при 36-ти в целом. С такой защитой сдержать "Ле Бле" будет очень трудно.

Впрочем, нынешняя Франция не очень-то и включает полные обороты. Команда Дидье Дешама стилистически напоминает англичан Гарета Саутгейта – "галлские петухи" выбирают осторожную модель игры, забивают один гол на классе и затем откатываются назад. Для игры от контратак. В этом режиме коллектив особенно крут, что ощутила на себе Австрия.

И все равно французы подходят к встрече, имея лишь один гол после двух туров Евро-2024. Особой мотивации на победу у Дидье Дешама нет – он вообще предлагает болельщикам переключить канал, если им не нравится игра. Учитывая такой настрой, существуют большие сомнения относительно появления Мбаппе, у которого сломан нос.

Физически Килиан готов, однако зачем рисковать? Хотя сам капитан точно настаивает на выходе в старте, а как ему откажешь? Как бы там ни было, полякам сегодня будет непросто.

Ориентировочные составы на матч Франция – Польша

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Дембеле, Канте, Чуамени, Рабьо – Гризманн – Тюрам

Польша: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Зелиньски, Слиш, Пйотровски, Залевски – Левандовски, Букса