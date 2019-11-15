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Франция – Молдова – 2:1 – видео голов и обзор матча

09:59 51 Читати українською
Франция – Молдова – 2:1 – видео голов и обзор матча
Франция – Молдова – 2:1 – видео голов и обзор матча / твиттер сборной Франции

Сборная Франции одержала волевую победу над Молдовой в рамках отбора к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Молдова.

 

Франция едва не потеряла очки в матче с Молдовой. В начале матча Раце открыл счет в поединке. Действующие чемпионы мира отыгрались ближе к перерыву – Варан оказался самым расторопным в штрафной. Во втором тайме французы продолжали владеть инициативой, но победу вырвали благодаря пенальти, который реализовал Оливье Жиру.

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Таким образом, Франция набрала 22 очка и возглавила группу H, опередив Турцию. Молдова с 3 пунктами занимает последнюю позицию.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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