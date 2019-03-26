Франция – Исландия – 4:0 – видео голов и обзор матча

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"Давайте натурализируем Родригеса", или "Отскакивать тоже надо уметь": реакция соцсетей на матч Люксембург – Украина
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Федерация футбола Португалии считает, что Мораес натурализован с нарушением – Украине может грозить наказаниеЕвро-2020 — 09:36 1166
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Люксембург – Украина: победный автогол как символ безыдейности, немного магии, дикий фарт и лидерство в отборе Евро-2020Евро-2020 — 03:30 6068
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Муки та успіх Кендзьори, різні амплуа Кадара, Вербіч без голів – як легіонери Динамо провели міжнародну паузу в збірнихЕвро-2020 — 25 март 456
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