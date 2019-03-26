Франция – Исландия – 4:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Франции разгромила Исландию (4:0). Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Исландия.

Сборная Франции не ощутила проблем в матче против Исландии. Счет открыл Умтити, вернувшийся после травмы, а Мбаппе, Гризманн и Жиру довели счет до разгромного. Исландцы не смогли ничего противопоставить чемпионам мира, поэтому результат закономерен.

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