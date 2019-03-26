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Франция – Исландия – 4:0 – видео голов и обзор матча

11:22 57 Читати українською
Франция – Исландия – 4:0 – видео голов и обзор матча
Франция – Исландия – 4:0 / AP

Сборная Франции разгромила Исландию (4:0). Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Исландия.

12’ Самюель Юмтіті
68’ Олів’є Жиру
78’ Кіліан Мбаппе
84’ Антуан Грізманн
 

Сборная Франции не ощутила проблем в матче против Исландии. Счет открыл Умтити, вернувшийся после травмы, а Мбаппе, Гризманн и Жиру довели счет до разгромного. Исландцы не смогли ничего противопоставить чемпионам мира, поэтому результат закономерен.

Евро-2020: Франция разгромила Исландию в матче отбора, Турция не заметила сборную Молдовы

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Евро-2020 Франция Франция Исландия Исландия Видеоновости Франция - Исландия
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