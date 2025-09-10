Сборная Франции в матче квалификации ЧМ-2026 одержала победу над Исландией (2:1). Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Уже на 22-й минуте Исландия вышла вперед! Чуамени под прессингом отдал передачу на собственную штрафную площадку Олисе, которого сразу же накрыл соперник. Майкл неожиданно выполнил неточный поперечный пас на Упамекано, а Гудйонсен перехватил мяч и пробил мимо Меньяна – 0:1!

Выровнять счет удалось лишь на 45-й минуте с пенальти, заработанного Мбаппе. Килиан уверенно реализовал 11-метровый. А уже на 62-й минуте Франция подтвердила свой класс: Чуамени выдал фантастическую заброску на Мбаппе, тот вышел один на один и, дождавшись поддержки, отдал на Барколя, который расстрелял пустые ворота!

Через пять минут Чуамени получил красную карточку, а Исландия сумела отличиться еще раз, однако взятие ворот отменили после просмотра VAR. Победа Франции!

