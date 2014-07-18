Франция – Хорватия: предматчевая пресс-конференция Златко Далича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич пообщался с журналистами перед решающим поединком чемпионата мира-2018 против сборной Франции.

"Наш самый тяжелый матч был в 1/8 финала со сборной Дании. До этого я сказал, что все 9 очков на групповом этапе не будут иметь никакого значения, если мы проиграем. Сейчас никакого давления нет, и на своих игроков давить я не буду. За этим матчем будет следить весь мир. Не нужно закрываться, не надо зацикливаться на чем-то.

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Это самый важный поединок в нашей жизни. Это самый главный матч для всего хорватского народа. Если мы проиграем, то хотим сделать это достойно. Если мы завоюем этот кубок, то никто не будет гордиться больше, чем мы.

Завтра финал ЧМ, и игроки знают, что это такое. Мне нравится, что игроки сами говорят, когда чувствуют, что они не готовы на 100 %. Все знают, что стоит на кону, но если какой-то игрок чувствует, что не сможет выложиться по состоянию, он скажет об этом. Надеюсь, что сегодня нам удастся все преодолеть и футболисты смогут сыграть, а если нет, то у нас есть прекрасные игроки на скамейке запасных, поэтому о состоянии своих игроков я не беспокоюсь.

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Статистике и традициям я не уделяю большого внимания, они существуют для того, чтобы их ломать. Мы завтра намерены наслаждаться финалом, кто будет нашим соперником – не слишком важно. Пришло время, когда мир увидит, как играет Хорватия. Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас. Мы заслужили этот финал. Независимо от того, что случится завтра, мы будем счастливы и будем гордиться собой", – цитирует Далича Р-Спорт.

Напомним, что поединок Франция – Хорватия состоится 15 июля на стадионе Лужники. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.