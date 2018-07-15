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Франция – Хорватия: Модрич считает выход в финал ЧМ самым большим достижением в своей карьере

11:17 35 Читати українською
Франция – Хорватия: Модрич считает выход в финал ЧМ самым большим достижением в своей карьере
Лука Модрич / фото из соцсетей

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, что для него значит выход в финал чемпионата мира-2018.

"Без сомнения, победа на чемпионате мира станет достижением в моей карьере. Даже то, что мы вышли в финал, превосходит все мои другие успехи. У меня были большие, невероятные достижения, то, о чем я мечтал, но сам не верил, что будет еще такой успех. Играть в финале со сборной Хорватии – невероятно, это делает меня счастливым и гордым.

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Если мы добьемся итогового успеха, это будет... Я не знаю, как сказать, не знаю, какие слова использовать. Будет жаль подойти к трофею так близко и не выиграть. Поэтому мы будем стараться изо всех сил, будем жадные до победы, как в прошлых матчах. И мы уверены в успехе", – цитирует Модрича FIFA TV.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
5
час
:
28
мин
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Франция - Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Хорватия Хорватия Лука Модрич Лука Модрич
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