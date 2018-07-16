Франция – Хорватия: Мбаппе и Пеле устроили обмен комплиментами в соцсети после финала ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на похвалу в свой адрес со стороны легендарного бразильца Пеле.

"Король футбола" 77-летний бразилец Пеле отреагировал на результативную игру 19-летнего Мбаппе, который на чемпионате мира-2018 повторил несколько его рекордов.

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"Если Килиан продолжит повторять мои рекорды – возможно, мне придется снова почистить свои бутсы", – написал бывший игрок сборной Бразилии в свем Твиттере.

"Король всегда оставаться королем", – ответил на похвалу новоиспеченный чемпион мира Мбаппе.