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Франция – Хорватия: Мбаппе и Пеле устроили обмен комплиментами в соцсети после финала ЧМ-2018

17:05 3 Читати українською
Франция – Хорватия: Мбаппе и Пеле устроили обмен комплиментами в соцсети после финала ЧМ-2018
Килиан Мбаппе / фото: ФИФА

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на похвалу в свой адрес со стороны легендарного бразильца Пеле.

"Король футбола" 77-летний бразилец Пеле отреагировал на результативную игру 19-летнего Мбаппе, который на чемпионате мира-2018 повторил несколько его рекордов.

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"Если Килиан продолжит повторять мои рекорды – возможно, мне придется снова почистить свои бутсы", – написал бывший игрок сборной Бразилии в свем Твиттере.

"Король всегда оставаться королем", – ответил на похвалу новоиспеченный чемпион мира Мбаппе.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Франция Франция Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 ЧМ 2018 Пеле Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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