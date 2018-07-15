Франция – Хорватия: Матюиди признался, что это его последний чемпионат мира

Хавбек сборной Франции Матюиди поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 против Хорватии и рассказал о своих дальнейших перспективах в национальной команде.

"Сыграть в финале ЧМ – мечта детства. Кубок так близко, что уже хочется его коснуться. Это матч нашей жизни. Все мечтают оказаться в такой ситуации. Так что теперь нам нужно воплотить эту мечту в жизнь и получить кубок мира.

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Моя дальнейшая карьера в сборной? Я в группе основных игроков, поэтому со сборной уходить не хотелось бы. Да, молодые напирают. Конечно, это мой последний ЧМ", – цитирует Матюйди издание sport-express.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

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