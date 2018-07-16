toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Франция – Хорватия: Матюиди посвятил победу на ЧМ-2018 жертвам терактов

09:17 74 Читати українською
Франция – Хорватия: Матюиди посвятил победу на ЧМ-2018 жертвам терактов
Блез Матюиди / фото ФИФА

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал победу над Хорватией в финале чемпионата мира-2018.

"Мы заслужили эту победу, на пути к финалу нам не всегда было легко, но мы выдержали. Я горд за себя, за команду и, конечно же, за страну, которая пережила очень сложные моменты в последние годы. Я хочу посвятить эту победу всем жертвам террористических атак, это и их победа тоже. Сегодня мы смогли объединить народ, надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично одержала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

Помню, как мечтал об этом, когда гонял мяч у себя в квартале мальчиком. А теперь я стал чемпионом мира, это странно, магически, нет слов, мы до сих пор это не осознали. Мы переписали нашу историю, теперь надо наслаждаться, это невероятно", – цитирует Матюйди ТАСС.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Франция Франция ЧМ 2018 Блез Матюиди Блез Матюиди
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
8
час
:
41
мин
Гонвед
19:00
Работнички
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук