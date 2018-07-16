Франция – Хорватия: Матюиди посвятил победу на ЧМ-2018 жертвам терактов

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал победу над Хорватией в финале чемпионата мира-2018.

"Мы заслужили эту победу, на пути к финалу нам не всегда было легко, но мы выдержали. Я горд за себя, за команду и, конечно же, за страну, которая пережила очень сложные моменты в последние годы. Я хочу посвятить эту победу всем жертвам террористических атак, это и их победа тоже. Сегодня мы смогли объединить народ, надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично одержала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

Помню, как мечтал об этом, когда гонял мяч у себя в квартале мальчиком. А теперь я стал чемпионом мира, это странно, магически, нет слов, мы до сих пор это не осознали. Мы переписали нашу историю, теперь надо наслаждаться, это невероятно", – цитирует Матюйди ТАСС.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.