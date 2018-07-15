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Франция – Хорватия: Манджукич установил уникальное достижение в финале чемпионата мира

19:53 48 Читати українською
Франция – Хорватия: Манджукич установил уникальное достижение в финале чемпионата мира
Марио Манджукич / Getty Images

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич вошел в историю чемпионатов мира.

Хорват Марио Манджукич забил автогол в финале ЧМ-2018, стал автором гола в ворота сборной Франции.

Франция – Хорватия: онлайн-трансляция финала ЧМ-2018

Таким образом, Манджукич стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который отметился голом и автоголом в течение одного матча.

Франция – Хорватия: Манджукич забил после ужасной ошибки Льориса

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