Франция – Хорватия: Манджукич установил уникальное достижение в финале чемпионата мира

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич вошел в историю чемпионатов мира.

Хорват Марио Манджукич забил автогол в финале ЧМ-2018, стал автором гола в ворота сборной Франции.

Франция – Хорватия: онлайн-трансляция финала ЧМ-2018

Таким образом, Манджукич стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который отметился голом и автоголом в течение одного матча.

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