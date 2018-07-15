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Франция – Хорватия: команды забили 3 гола в первом тайме финала ЧМ впервые с 1974 года

19:04 79 Читати українською
Франция – Хорватия: команды забили 3 гола в первом тайме финала ЧМ впервые с 1974 года
Франция – Хорватия: команды забили 3 гола в первом тайме финала ЧМ впервые с 1974 года

Финалисты ЧМ-2018 Франция и Хорватия провели один из самых результативных первых таймов в истории турнира.

Последний финал чемпионата мира, в котором команды забивали хотя бы три гола, был в 1998 году. Франция обыграла Бразилию со счетом 3: 0. А три гола в первой половине игры забили впервые с ЧМ-1974 (ФРГ – Нидерланды), сообщает официальный сайт ФИФА.

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Напомним, что финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия стартовал в 18:00 по киевскому времени. Следить за событиями в матче можно в текстовом онлайне от "Футбол 24".

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Франция - Хорватия Франция Франция Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018
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