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Франция – Хорватия: Клаттенбург считает ошибочным решение арбитра назначить пенальти за игру рукой Перишича

19:00 75 Читати українською
Франция – Хорватия: Клаттенбург считает ошибочным решение арбитра назначить пенальти за игру рукой Перишича
Тот самый эпизод / Getty Images

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург прокомментировал судейство в финальном матче чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия.

По мнению Клаттенбурга, арбитр финала ЧМ-2018 Нестор Питана ошибся, назначив пенальти в ворота Хорватии за игру рукой Ивана Перишича. К слову, в 2016 году Клаттенбург был признан лучшим арбитром мира.

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"Рука Перишича была в естественном положении. Он не делал движения рукой в сторону мяча. Очевидно, это не пенальти", – цитирует Клаттенбурга The Sun.

Напомним, данный 11-метровый уверенно реализовал Антуан Гризманн, а поединок завершился победой Франции со счетом 4:2. После матча наставник Хорватии Златко Далич раскритиковал действия арбитра.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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ЧМ 2018 Франция - Хорватия Иван Перишич Иван Перишич Арбитры Марк Клаттенбург Марк Клаттенбург Нестор Питана Нестор Питана Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018
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