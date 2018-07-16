Франция – Хорватия: Клаттенбург считает ошибочным решение арбитра назначить пенальти за игру рукой Перишича

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург прокомментировал судейство в финальном матче чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия.

По мнению Клаттенбурга, арбитр финала ЧМ-2018 Нестор Питана ошибся, назначив пенальти в ворота Хорватии за игру рукой Ивана Перишича. К слову, в 2016 году Клаттенбург был признан лучшим арбитром мира.

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"Рука Перишича была в естественном положении. Он не делал движения рукой в сторону мяча. Очевидно, это не пенальти", – цитирует Клаттенбурга The Sun.

Напомним, данный 11-метровый уверенно реализовал Антуан Гризманн, а поединок завершился победой Франции со счетом 4:2. После матча наставник Хорватии Златко Далич раскритиковал действия арбитра.

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