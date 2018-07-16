Франция – Хорватия: Касильяс раскритиковал VAR, Суарес его поддержал

Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс резко высказался касательно видеоассистента рефери.

"Честно говоря, я не понимаю хорошо использования VAR. Рефери ставит пенальти за фол на Гризманне, которого не было, гол Франции пришел именно из-за видеоповторов и ничего не произошло", – написал Касильяс в своем Твиттер.

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Экс-капитана Реала поддержал форвард Барселоны Луис Суарес.

"Ты прав, Икер, а также офсайд Поля Погба, который "участвовал" в игре", – ответил уругваец.