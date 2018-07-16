Франция – Хорватия: Касильяс раскритиковал VAR, Суарес его поддержал

Мир — 07:00 127
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Главные новости футбола 15 июля: Франция победила Хорватию и стала чемпионом мира, Сампаоли покинул сборную Аргентины
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ЧМ-2018: символическая сборная турнира по версии Whoscored – в составе ни одного французаЧМ 2018 — 15 июль 1240
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Франция – Хорватия: лучшие мгновения награждения победителей ЧМ-2018ЧМ 2018 — 15 июль 883
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Сампаоли официально покинул сборную АргентиныМир — 15 июль 275
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"Неймар попросит продать Мбаппе, чтобы не быть в его тени". Реакция соцсетей на финал ЧМ-2018 Франция – ХорватияЧМ 2018 — 15 июль 1097
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