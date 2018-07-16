Франция – Хорватия: Канте провел матч с больным желудком

Хавбек сборной Франции Н'Голо Канте вышел на финал чемпионата мира-2018 с гастроэнтеритом.

В финале чемпионата мира-2018 Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

Интересно, что хавбек французов Н'Голо Канте провел матч с болью в желудке, утверждает издание Le Parisien.

У футболиста был гастроэнтерит, но, несмотря на это, главный тренер Франции Дидье Дешам выпустил его с первых минут. По утверждению издания, именно этим объясняется слабое выступление футболиста, а также его замена на 55-й минуте на Стивена Н'Зонзи.

Символическая сборная ЧМ-2018. Версия "Футбол 24"