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Франция – Хорватия: Кака считает Мбаппе фаворитом на звание лучшего игрока ЧМ-2018

17:40 21 Читати українською
Франция – Хорватия: Кака считает Мбаппе фаворитом на звание лучшего игрока ЧМ-2018
Килиан Мбаппе / фото: ФИФА

Бывший нападающий сборной Бразилии Кака рассказал, какие команды и футболисты удивили его на ЧМ-2018.

"Среди команд меня удивила Хорватия. Еще до старта турнира все говорили, что Хорватия может удивить. Но она превзошла все ожидания. Однако сегодня, я думаю, победит Франция, потому что они играли очень сильно на этом чемпионате. Я думаю, именно они фавориты .

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Что касается футболистов, меня удивил Мбаппе. Ему не хватает только забить решающий гол в финале. Его главный козырь – скорость. При этом он контролирует мяч довольно легко.

Игра, которую он показывает в 19 лет, просто потрясающая. Иногда создается впечатление, что ему 35 – настолько уверенно он ведет себя на футбольном поле. Не думаю, что команда Дешама дошла бы до финала без этого молодого вундеркинда. Успехов ему в финале.

Он провел хороший сезон в ПСЖ, и то, что он показал на чемпионате мира, – что-то невероятное. Если Франция выигрывает, Мбаппе будет основным кандидатом на звание лучшего игрока турнира", – цитирует Кака RT.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция

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2 : 1
Хорватия
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