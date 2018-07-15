Франция – Хорватия: Кака считает Мбаппе фаворитом на звание лучшего игрока ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Бразилии Кака рассказал, какие команды и футболисты удивили его на ЧМ-2018.

"Среди команд меня удивила Хорватия. Еще до старта турнира все говорили, что Хорватия может удивить. Но она превзошла все ожидания. Однако сегодня, я думаю, победит Франция, потому что они играли очень сильно на этом чемпионате. Я думаю, именно они фавориты .

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Что касается футболистов, меня удивил Мбаппе. Ему не хватает только забить решающий гол в финале. Его главный козырь – скорость. При этом он контролирует мяч довольно легко.

Игра, которую он показывает в 19 лет, просто потрясающая. Иногда создается впечатление, что ему 35 – настолько уверенно он ведет себя на футбольном поле. Не думаю, что команда Дешама дошла бы до финала без этого молодого вундеркинда. Успехов ему в финале.

Он провел хороший сезон в ПСЖ, и то, что он показал на чемпионате мира, – что-то невероятное. Если Франция выигрывает, Мбаппе будет основным кандидатом на звание лучшего игрока турнира", – цитирует Кака RT.