Франция – Хорватия: Эвра очень эмоционально отреагировал на гол Погба в финале ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра в эмоциональной форме поддержал хавбека "Ле бльо" Поля Погба.

Патрис Эвра на своей странице в Инстаграм опубликовал эмоциональное видео в поддержку полузащитника "галльских петухов" Поля Погба.

"Уважайте его! Уважайте! Почему вы все время говорите гадости о нем? Очень жду, когда ты вернешься с трофеем в Англию. Уважайте моего брата! Вы с ума сошли что ли? Уважайте!" – призвал Эвра.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.