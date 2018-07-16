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Франция – Хорватия: Эвра очень эмоционально отреагировал на гол Погба в финале ЧМ-2018

12:37 0 Читати українською
Франция – Хорватия: Эвра очень эмоционально отреагировал на гол Погба в финале ЧМ-2018
Поль Погба / фото: ФИФА

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра в эмоциональной форме поддержал хавбека "Ле бльо" Поля Погба.

Патрис Эвра на своей странице в Инстаграм опубликовал эмоциональное видео в поддержку полузащитника "галльских петухов" Поля Погба.

"Уважайте его! Уважайте! Почему вы все время говорите гадости о нем? Очень жду, когда ты вернешься с трофеем в Англию. Уважайте моего брата! Вы с ума сошли что ли? Уважайте!" – призвал Эвра.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.

Why you always talk bull.....respect him respect!!!!!#ilovethisgame @paulpogba #worldcup

Допис, поширений Patrice Evra (@patrice.evra)

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Франция Франция Франция - Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 ЧМ 2018 Патрис Эвра Патрис Эвра Поль Погба Поль Погба
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