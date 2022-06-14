Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от поражения своих подопечных против Хорватии.

"Июнь получился очень сложным месяцем, с точки зрения результатов, ситуация тяжелая. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами. Мы не добились успеха, мы уступали свежесть, темп, способность бороться.

Очередное фиаско чемпионов мира в видеообзоре матча Франция – Хорватия – 0:1

Нужно извлечь из этого урок. Но и серию таких матчей провести тяжело. Когда не хватает свежести, все усложняется. Мы должны двигаться дальше – в новый сезон», – приводит слова Дешама Footmercato.

"Нам противостояла очень сильная сборная Хорватии, они играли динамичнее нас. Статус чемпионов мира не будет выигрывать нам матчи", – цитирует наставника сборной Франции официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Франции проиграла Хорватии (0:1) и потеряла теоретические шансы выиграть группу 1 дивизиона A Лиги наций – у "Ле бльо" всего 2 пункта после 4 туров.

Хорватия впервые победила Францию и оставила "Ле Блё" на дне таблицы, Дания одолела Австрию и возглавила группу