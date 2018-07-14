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Франция – Хорватия: арбитр матча Питана сравнил свое назначение на финал ЧМ-2018 с рождением ребенка

10:26 31 Читати українською
Франция – Хорватия: арбитр матча Питана сравнил свое назначение на финал ЧМ-2018 с рождением ребенка
Нестор Питана / фото: ФИФА

Аргентинский арбитр Нестор Питана, который будет обслуживать финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия, с нетерпением ждет решающего поединка.

По словам Питаны, назначение на финальный матч ЧМ-2018 можно сравнить с рождением ребенка. К слову, это будет уже 5-й поединок для аргентинского рефери на нынешнем Мундиале.

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"В эмоциональном плане в моей жизни редко случалось нечто подобное. Это невероятные ощущения, меня переполняют эмоции. Я бы сравнил это с тем моментом, когда узнал, что стану отцом. И то, и другое подразумевает огромную ответственность и готовность жертвовать собой.

Каждый ребенок, который любит футбол, мечтает оказаться в финале чемпионата мира. Наша команда много работала, чтобы заслужить это право. Это одна из крупнейших наград, которую можно получить в мире судейства. Теперь мы хотим достойно завершить свою работу", – цитирует Питану официальный сайт ФИФА.

Интересно, что незадолго до чемпионата мира Питана допустил ужасный фэйл в одном из матчей.

К слову, матч Франция – Хорватия начнется завтра в 18:00.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
6
час
:
16
мин
Хорватия
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ЧМ 2018 Франция - Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Арбитры Нестор Питана Нестор Питана
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