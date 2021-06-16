Франция – Германия: Рюдигер пытался укусить Погба – камеры зафиксировали неоднозначный эпизод матча
00:08 - Читати українською
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер пытался повторить "подвиг" Луиса Суареса.
В конце первого тайма поединка между Францией и Германией (1:0) Антонио Рюдигер подкрался к хавбеку МЮ Полю Погба, и судя по видео, пытался укусить оппонента.
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Несмотря на неудачу немца, Погба закричал от "боли" и побежал к арбитру требовать наказания для Антонио. Рефери решил не вмешиваться и оставил эпизод без внимания.
Напомним, на ЧМ-2014 Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини во время матча Уругвай – Италия (0:1).
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