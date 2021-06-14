"Конечно, во Франции есть хорошие нападающие, и мы должны быть готовы обыгрывать их в единоборствах один на один.

Сборная Германии получит "неприлично" большие премиальные в случае победы на Евро – народ возмущен

Мы должны играть немного грязно, не всегда быть хорошими и стараться демонстрировать хороший футбол. В матче со сборной Франции мы должны показать, на что способны", – отметил Рюдигер в комментарии Daily Mail.

Напомним, Германия и Франция встретятся уже завтра, 15 июня, начало в 22:00. Также в группе F выступают сборные Португалии и Венгрии.

Захист титулу, повернення королів Європи та реабілітація Бундестім – неочевидні фаворити Євро-2020