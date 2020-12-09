"Группа довольно серьезная. Конечно, все думают, что фаворитом является сборная Франции, действующие чемпионы мира. Но если отмотать пленку назад, где мы проходили отбор на чемпионат Европы, так же думали и о сборной Португалии. Но в итоге мы вышли из первого места.

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У нас хорошая команда и коллектив, достаточно времени, чтобы подготовиться и продемонстрировать свою лучшую игру. Конечно, никто не сбрасывает со счетов Финляндию, Боснию и Казахстан. Если мы выполним план тренерского штаба, мы сможем достичь результата", – цитирует Зинченко сайт ТК Футбол.

Напомним, чтобы выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира в Катаре, украинцам нужно занять первое место в группе. Если команда финиширует второй, то примет участие в плей-офф, где 12 команд разыграют между собой три путевки на Мундиаль.

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