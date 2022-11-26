"В первом тайме мы не смогли добиться того, чего хотели. Во втором тайме у нас было больше моментов, Франция могла забить гораздо больше, чем забила. Мы не были так эффективны в первом тайме, но это потому, что наш соперник играл примерно на таком же уровне.

Завершение проклятия чемпионов и дубль Мбаппе в видеообзоре поединка Франция – Дания – 2:1

Франция смогла быть опасна в атаке, имея хороший баланс между атакующими игроками, их движением и моментами друг для друга. Я очень горжусь тем, что мои игроки сделали сегодня вечером. Проклятие чемпионов? Мне не стало легче, потому что я не волновался. Обстановка не самая спокойная, но я обязательно буду идти до конца вместе с присутствующими игроками. Статистика создана для того, чтобы изменять ее. У нас есть командный дух на поле и вне его, и мы это показали. Это нам пригодится для того, что нас ожидает.

Мбаппе? Килиан – исключительный игрок, я повторял это неоднократно. Он может сделать разницу в игре. Благодаря ему соперникам приходится пересматривать свою структуру. Мбаппе поддерживают другие члены команды, он исключительный игрок, являющийся частью исключительной команды. Вокруг него есть другие игроки, которые позволяют ему освободиться из-под опеки. У большинства из них нет 50 матчей в национальной сборной, но они на высоком уровне. Это результативный, качественный состав.

Мбаппе является лидером. Есть три типа лидерства: физическое, техническое и ментальное. Я не думаю, что лидерство проявляется только в чем-то одном. Не беспокойтесь о том, что нет Поля Погба, есть другие игроки, которые могут повысить голос. Килиан – один из тех технических лидеров. Это тоже форма лидерства. Он как поезд на поле, заставляющий других двигаться", – цитирует Дешама The Athletic.

Франция обыграла Данию и стала первым участником плей-офф ЧМ-2022 – Мбаппе оформил дубль, "проклятие чемпионов" снято