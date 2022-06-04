Первый тайм завершился "сухо", но второй сразу начал радовать результативностью. На 51-й минуте Бензема красиво обыгрался с Нкунку, убрал нескольких защитников и тихонько положил мяч в нижний угол ворот Шмейхеля.

Дания одержала сенсационную победу над Францией в Париже

Дания отыгралась в середине тайма. Хейберг выполнил роскошный заброс в район "точки", куда ворвался Корнелиус и не испортил стараний партнера. Тот же нападающий Трабзонспора похоронил действующих чемпионов Лиги наций на 88-й минуте. Корнелиус снова избежал офсайда (задержался Тео), выиграл силовую борьбу у оппонента и мощным ударом влепил в ближнюю девятку ворот Льориса – 1:2.