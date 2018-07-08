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Франция – Бельгия: судить матч будет Андрес Кунья

23:14 4 Читати українською
Франция – Бельгия: судить матч будет Андрес Кунья
Андрес Кунья / Фото: ФИФА

Стала известна бригада арбитров на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 между Францией и Бельгией.

Франция и Бельгия встретятся в 1/2 финала чемпионата мира-2018.

Главным арбитром встречи будет 41-летний уругваец Андрес Кунья, сообщает официальный сайт ФИФА.

Его ассистентами на линиях будут соотечественники Николас Таран и Мау Эспиноза, а четвертым и резервным рефери – мексиканцы Сезар Рамос и Торрентера.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия состоится 10 июля, начало игры – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
21
час
:
44
мин
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Франция Франция Андрес Кунья Андрес Кунья Франция - Бельгия
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