Франция – Бельгия: судить матч будет Андрес Кунья

Стала известна бригада арбитров на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 между Францией и Бельгией.

Франция и Бельгия встретятся в 1/2 финала чемпионата мира-2018.

Главным арбитром встречи будет 41-летний уругваец Андрес Кунья, сообщает официальный сайт ФИФА.

Его ассистентами на линиях будут соотечественники Николас Таран и Мау Эспиноза, а четвертым и резервным рефери – мексиканцы Сезар Рамос и Торрентера.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия состоится 10 июля, начало игры – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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