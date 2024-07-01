Сборные Франции и Бельгии встречаются в рамках 1/8 финала Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Франция – Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Меркур Шпиль-Арены в Дюссельдорфе. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе Megogo при наличии соответствующей подписки.

Франция – Бельгия: анонс матча 1/8 финала Евро-2024

Исторически Бельгия очень трудно играет с Францией. Последний раз в официальном очном матче "Ле блю" уступали этому сопернику еще в далеком 1981 году. Последние поединки были на ЧМ-2018 и в полуфинале Лиги наций 2021 года, оба выиграли французы.

Франция – Бельгия: стартовые составы

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Чуамени, Рабьо – Тюрам, Мбаппе, Гризманн

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Онана, де Брюйне, Карраско – Опенда, Лукаку, Доку