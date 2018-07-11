toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ФРАНЦИЯ - БЕЛЬГИЯ ДОМАГОЙ ВИДА Полуфинал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Франция – Бельгия: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса

00:15 53 Читати українською
Франция – Бельгия: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса
Роберто Мартинес / Фото: ФИФА

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от матча против Франции в 1/2 финала чемпионата мира-2018.

"Думаю, что сегодня была тяжелая игра. Было не так много моментов, которые решили бы исход матча. Когда начали второй тайм, мне казалось, что мы выглядим сильнее. Мы не видели опасных контратак в исполнении обеих команд всех 90 минут. Но нужно отдать должное французам, они хорошо оборонялись. Нам чего-то не хватало – возможно, волшебства. Или удачи. Нужно принять поражение и поздравить французов с выходом в финал.

Франция – Бельгия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Бельгии не хватило собранности в последней трети игры. Было много неплохих навесов, проходов Азара, но они забили первый гол и закрылись полностью. Мы хотели выиграть этот турнир, поэтому атмосфера в раздевалке сейчас не очень хорошая. Но я горжусь своими ребятами. У меня нет к ним претензий.

У Мбаппе исключительный талант. Он дает то, что необходимо команде. Видно, что команда пользуется его качествами, создает ему возможности для отрыва.

Команде не хватает свежести? Да, усталость есть. Но для того, чтобы стать чемпионом мира, нужно справиться со всем. С усталостью, перелетами, Бразилией, с отсутствием игроков – со всем. Это нормально. Но, повторюсь, мы уступили только в одном стандарте", – цитирует Мартинеса официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2018, 1/2 Франция победила Бельгию и вышла в финал

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Бельгия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Франция - Бельгия Бельгия Бельгия Роберто Мартинес Роберто Мартинес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ЧМ-2018, 1/2: Франция победила Бельгию и вышла в финал
    ЧС 2018 — 00:40640 ЧМ-2018, 1/2: Франция победила Бельгию и вышла в финал
20
час
:
12
мин
Хорватия
21:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук