Франция – Бельгия: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от матча против Франции в 1/2 финала чемпионата мира-2018.

"Думаю, что сегодня была тяжелая игра. Было не так много моментов, которые решили бы исход матча. Когда начали второй тайм, мне казалось, что мы выглядим сильнее. Мы не видели опасных контратак в исполнении обеих команд всех 90 минут. Но нужно отдать должное французам, они хорошо оборонялись. Нам чего-то не хватало – возможно, волшебства. Или удачи. Нужно принять поражение и поздравить французов с выходом в финал.

Франция – Бельгия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Бельгии не хватило собранности в последней трети игры. Было много неплохих навесов, проходов Азара, но они забили первый гол и закрылись полностью. Мы хотели выиграть этот турнир, поэтому атмосфера в раздевалке сейчас не очень хорошая. Но я горжусь своими ребятами. У меня нет к ним претензий.

У Мбаппе исключительный талант. Он дает то, что необходимо команде. Видно, что команда пользуется его качествами, создает ему возможности для отрыва.

Команде не хватает свежести? Да, усталость есть. Но для того, чтобы стать чемпионом мира, нужно справиться со всем. С усталостью, перелетами, Бразилией, с отсутствием игроков – со всем. Это нормально. Но, повторюсь, мы уступили только в одном стандарте", – цитирует Мартинеса официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2018, 1/2 Франция победила Бельгию и вышла в финал