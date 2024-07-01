Сборная Бельгии неожиданно встретилась со шквалом критики. Футболисты были шокированы реакцией фанов – они не ожидали свиста после последнего матча. Публика не собиралась аплодировать за выход в плей-офф при поражении словакам и “нулях” с Украиной. Де Брюйне в ответ обижался, Вертонген напоминал об отсутствии слабых соперников, а Доменико Тедеско жаловался на задержку приезда на стадион. Впрочем, это все слова. Публика ждет ответа игрой.

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А с игрой у “красных дьяволов” действительно есть проблемы. Причем серьезные. Прежде всего, неприятно удивила уязвимость команды под прессингом – Словакия и Украина начисто поломали футбол бельгийцев, причем “соколы” еще и гол забили. Да и румынам хаотичного давления могло хватить для взятия ворот (не хватило реализации).

Во-вторых, прессинг самих бельгийцев не составлял проблем для соперников на групповом этапе, хотя перед Евро-2024 все нахваливали игру без мяча на чужой половине. Попытки поджимать в лучшем случае завершались простым торможением розыгрышей, в худшем – быстрыми атаками с передачами за спину высокой линии обороны.

Данные проблемы можно было бы простить. Прессинг в сборных ставится очень трудно, “красные дьяволы” проходят через смену поколений, а тренер проводит только первый цикл. Все это должно перекрываться хорошей позиционной атакой – благо, топ-звезд для яркой игры впереди достаточно.

На практике ситуация очень неоднозначнаяС одной стороны, Бельгия действительно разнообразна, хорошо организована и агрессивна в позиционном наступлении. Де Брюйне раздает филигранные передачи и сам таскает мяч сквозь линии, Лукаку блестяще открывается под вертикальные передачи и цепляется за кроссы/лонгболы, а вингеры обладают уникальными скоростными и дриблинговыми характеристиками. “Десятки” вроде Троссара способны оперировать в нескольких зонах.

Бельгия перед матчем против Украины входила в топ-3 Евро-2024 по количеству ударов (34), касаний в штрафной (64) и ожидаемым голам (4.41 xG), а без отмененных голов команда попала бы в топ-2 по результативности. То есть, глобальных проблем с доставкой мяча в ключевые зоны не было заметно.

Сама схема подталкивает играть агрессивно. Выстраиваясь во что-то похожее на 3-2-2-3 или 3-1-5-1, Бельгия втягивает в атаку до шести футболистов. Во втором тайме со Словакией и в поединке против Румынии мы увидели, насколько грозно может выглядеть эта модель – вот только “соколы” имели слишком пожилой состав, в “триколоры” вынуждены были раскрываться после пропущенного на 2-й минуте гола.

Когда же дело дошло до соперника уровня Украины, способного долго прессинговать персонально и надежно закрываться пятеркой, начались проблемы. Хотя они начались еще в поединке со Словакией, где возникла проблема с опорниками – они не продвигают мяч, поэтому Де Брюйне вынужден был опускаться слишком глубоко, помогая в розыгрышах.

Проблему частично решает появление Тилеманса в центре, однако Юри не всегда заходит в игру с замен, по ходу матча постепенно растворяется и ослабляет оборону в центре. Как следствие, потенциал Бельгии размывается – и тогда соперники начинают играть на ее уязвимостях. Все это и привело к проигрышу группы и выходу в 1/8 финала на вице-чемпиона мира.

Франция же за три матча отметилась всего двумя забитыми мячами – с автогола и пенальти. Нельзя при этом сказать, что команда демонстрировала ужасный футбол. Если разбирать матчи на детали, то к “галльским петухам” вопросов будет возникать немного. Вице-чемпионы мира были опасными и в режиме контригры с Австрией, достаточно надежными в оборонительных перестраховках с Нидерландами и немало создали из фланговых перегрузок против Польши.

Количество голов и невысокое количество моментов не отражает реальной силы Франции, но в очередной раз подсвечивает стиль Дидье Дешама. Его сборная – прежде всего “сухая”, очень прагматичная и не склонна к феерии. При этом команда значительно эффективнее и рациональнее, чем Англия, у которой похожий подход. Такой футбол мало кому интересен, однако у главного тренера разговор с критиками короткий: “Не нравится – переключай канал”.

Когда у тебя за плечами три финала топ-турниров за 8 лет, подобная риторика не кажется наглой. Тем не менее, "Ле Бле" имеют определенные проблемы. Прежде всего, в глаза бросается отсутствие игры в центре без Гризманна – он не вышел на Польшу, что привело к дыре в тепловой карте матча.

Антуан, конечно же, сегодня сыграет – и это плохо для Бельгии с ее уязвимой опорной зоной. Впрочем, даже Гриззи не может быть одновременно везде, а интересной альтернативы универсалу нет. Вообще, у Дидье Дешама очень многое зависит от игры лидеров. Прямо сейчас он эксплуатирует гений Мбаппе и способность Канте выжигать большое пространство в центре, но что делать при отсутствии реализации или хорошей адаптации со стороны соперника?

Тренерский штаб "галлских петухов" на групповом этапе испытал различные варианты игры с различным кадровым наполнением. Все выглядели перспективно, во всех Франция выглядела убедительно – но не было явно лучшего варианта. Франция до сих пор находится в поиске, что не очень хорошо в контексте матчей плей-офф. Посмотрим, как это все скажется на поединке с таким соперником, как Бельгия.

Ориентировочные составы на матч Франция – Бельгия

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Чуамени, Рабьо – Дембеле, Мбаппе, Гризманн

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Онана, Тилеманс – Люкебакио, де Брюйне, Доку – Лукаку