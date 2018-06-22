Франция – Австралия: послематчевая пресс-конференция Дидье Дешама

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Австралии.

"Первый матч всегда очень важен. Нам удалось сегодня победить, поэтому мы в лучшем положении. Хорошая австралийская сборная повторила то, что делала в предыдущих матчах. Нам не хватало скорости движения и скорости передач. Плохо прибегали к перехватам, это сыграло на руку австралийцам.

Франция – Австралия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Есть разные причины такого тяжелого начала. Мы не очень хорошо начали, но мы блокировали австралийцев высоко, могли еще выше. В этом было не очень много порядка, но они закончили матч с одной голевой возможностью – пенальти.

Я не хочу оправдываться, дело не в молодости нашей команды. За последние четыре чемпионата мира Франция только раз стартовала с победы. Австралия – не самая сильная сборная, но у нее есть свои хорошие качества. Первый матч получился простым только для России, во всех остальных – сложности.

Проблемы в атаке? Я бы не назвал их ужасными. Мы дали сопернику играть в их ритме, не смогли включить скорость, этого и не хватило. Нельзя сказать, что мы не знали, что делать. Просто мы делали это плохо. Мы дали Австралии возможность перестраиваться – в этом проблема", – цитирует Дешама Sport24.