Франция – Австралия: послематчевая пресс-конференция Берта ван Марвейка

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Франции.

"Гордость и разочарование. Я думаю, что мы хорошо поработали. Никто не ожидал от нас такой игры против Франции. Было немало ситуаций, когда они не знали, что с нами делать. Сами французские игроки это говорили. Они забили гол-счастливчик в конце, но перед тем, как счет стал 2:1, у нас был неплохой момент – мы его не использовали.

Франция – Австралия – 2:1 – видео голов и обзор матча

После такого матча можно полагаться на себя в следующих играх. Последние четыре недели мы работали так, что я и сегодня был уверен в своей команде. Меня спрашивали не боюсь ли я поражения со счетом 0:5. Сегодняшний матч показал, что мы не та команда, которая может проигрывать с таким счетом.

Я находился в не самой удачной точке, чтобы видеть эпизод с пенальти, но мне кажется пенальти там не было.

Когда арбитр пошел смотреть видеоповтор, я надеялся, что арбитр будет честным, тем больше он сверялся с экраном. Я получил много комментариев, из десяти семь говорили, что пенальти был. Арбитру пришлось принимать трудное решение, но он находился близко к эпизоду и не увидел пенальти. Он тоже человек, человеку свойственно ошибаться.

Все сейчас говорят о технологии VAR, но мне кажется это только начало. Нам нужно многому научиться в этой системе", – цитирует ван Марвейка Sport24.