toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Франция – Австралия: ФИФА переписала гол Погба на австралийца Бехича

17 июня 17:10 119 Читати українською
Франция – Австралия: ФИФА переписала гол Погба на австралийца Бехича
Франция – Австралия: ФИФА переписала гол Погба на австралийца Бехича

ФИФА переквалифицировала победный гол сборной Франции.

На 81-й минуте матча Франция – Австралия номинальные хозяева забили победный гол.

Франция – Австралия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сначала гол записали на Погба, однако впоследствии ФИФА переквалифицировала его как автогол Бешича.

Отметим, что гол был зафиксирован благодаря системе автоопределение голов.

ЧМ-2018 Франция – Австралия: ода новым технологиям, исторический рекорд и слабость фаворита

ЧМ-2018 1 тур

Франция - Австралия: Суббота 16 июня 2018

Франция
Матч окончен
2 : 1
Австралия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Франция Франция ФИФА Франция - Австралия Поль Погба Поль Погба
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук