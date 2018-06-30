Франция – Аргентина: послематчевая пресс-конференция Сампаоли

Главный тренер сборной Аргентины Сампаоли поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против национальной команды Франции.

"Это очень болезненное поражение. Особенно потому, что ребята приложили столько сил. В этой сложной игре мы не достигли цели, с которой приехали в Россию. Мне грустно, я разочарован и думаю, что это нормальные чувства. Но сегодня я бы не хотел решать ничего о своем будущем.

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Для меня тот факт, что я нахожусь здесь, заставляет меня думать, что я приму решение не сейчас. Еще все очень свежо. Пока рано анализировать ошибки. Мы знали, чего хотели достичь сегодня.

Нам удалось забить два гола, но после этого мы потеряли преимущество. Есть несколько факторов, которые нужно учесть. Мы не смогли контролировать игру. К тому же Франция очень быстро переходит из обороны в атаку. Мы знали, что у соперника очень быстрые игроки, и нам будет сложно после потерь мяча. Так и произошло.

У нас в составе лучший игрок мира, и нам нужно было всей командой организовывать ситуации, в которых он мог бы создавать прекрасные моменты. Мы попробовали много разных схем: окружали его поддержкой, оставляли ему свободные зоны – делали все, чтобы позволить ему делать то, что он может. Иногда у нас это получалось, иногда нет", – цитирует Сампаоли официальный сайт ФИФА.