Франция – Аргентина: послематчевая пресс-конференция Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против национальной команды Аргентины.

"Да, это особенный матч для меня. Если я профессионал, то потому что я хочу этим всем жить! Чтобы был хороший соперник, полный стадион. У нас молодая команда, но мы смогли преодолеть Аргентину. Мы продолжали бороться, не теряли настрой. Именно он повел нас дальше. Я, как тренер, отвечаю, особенно когда дела идут не так. От этого побеждать только приятнее.

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В первом тайме мы вели в счете и у нас было много моментов, но мы позволили Аргентине сравнять счет. Ди Мария сыграл прекрасно, но это мы позволили ему проявить себя. Затем мы пропустили второй гол, но не сдались и продолжили бороться.

Что сделала сегодня Аргентина? Это выбор Сампаоли, и я комментировать его не могу. У Месси было больше свободы, но мы тоже смогли адаптироваться к сопернику. У нас было два варианта: обеспечивать то, чтобы Месси получал мяч, или чтобы кто-то отвлекал Месси с мячом. Все равно Месси остался ключевым игроком матча, но мы справились.

Наша команда значительно моложе, но мы смогли проявить характер, отыгрались. Даже когда мы вели в счете, было трудно. К тому же в таком важном матче Килиан Мбаппе показал весь свой талант.

Я очень горд за команду и особенно за то, как мы действовали, когда матч шел не по плану. Я рад за ребят: они готовили себя к этому неделями, месяцами. Мы не должны были потерять этот шанс, и мы его не потеряли", – цитирует Дешама Sport24.ru.