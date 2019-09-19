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France Football введет новую награду для лучшего вратаря мира

15:50 15 Читати українською
France Football введет новую награду для лучшего вратаря мира
Мануэль Нойер и Джанлуиджи Буффон

Отныне и голкиперы будут иметь свою награду – новый трофей будет вручаться ежегодно.

Издание France Football объявило, что отныне ежегодно будет вручать лучшему вратарю мира трофей имени Яшина. Эта награда названа в честь легендарного в прошлом голкипера московского Динамо Льва Яшина, который остается единственным вратарем в истории, получившим "Золотой мяч". Это случилось в далеком 1963 году.

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Приз впервые вручат в этом году, а список претендентов будет объявлен 21 октября во Франции. В перечне представят десятку лучших вратарей мира по версии France Football.

Напомним, Яшин – олимпийский чемпион 1956 г. и чемпион Европы 1960 г., пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Также он признан лучшим вратарем XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.

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