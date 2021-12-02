Во время церемонии France Football решили почтить футбольные легенды, которые пошли на тот свет в течение 2020-2021 годов. При этом организаторы забыли включить туда легендарного форварда сборной Италии Паоло Росси.

Умер чемпион мира в составе сборной Италии Паоло Росси

Как сообщает Football Italia, France Football уже извинились перед женой чемпиона мира и пообещали компенсировать церемонией, которую планируют провести уже в январе.

Напомним, Росси является чемпионом мира 1982 года в составе сборной Италии и лучшим бомбардиром турнира. В том же году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

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