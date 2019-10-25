Фран Соль в восторге от патриотизма украинцев

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал, чем отличается жизнь в Украине и Нидерландах.

"Я представлял, что нидерландцы – люди холодные, закрытые и необщительные, но на самом деле оказалось, что они порядочные, открытые и доброжелательные. Поэтому, когда я ехал в Украину, я не забивал себе голову.

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Чем Украина лучше, чем Нидерланды? Стилем и ритмом жизни. Нидерланды – скучная страна. Украина веселее и разнообразнее. У вас больше видов досуга, лучше рестораны и вкуснее кухня.

Футбол в Украине нравится натуральными газонами. В Нидерландах семь из десяти газонов искусственные. Также мне нравится ваша практика исполнения национального гимна перед каждым матчем. Даже маленькие дети поют. Это трогательно и привлекательно. Если бы я был украинцем, то гордился бы этим. Ни в Испании, ни в Нидерландах ничего подобного нет", – поделился Соль в интервью журналу Футбол.

К слову, Соль провел 7 матчей в составе Динамо в сезоне 2019/20, отметившись 1 ассистом.

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