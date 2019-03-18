Фран Соль сменил свой имидж

Бельгия — 18 март 76
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Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками
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Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобаєтьсяЕвро-2020 — 18 март 273
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Евро-2020: Украина начала подготовку к первым матчам отбора – прямая трансляция пресс-конференции Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 18 март 341
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Сборная Украины собралась в Киеве перед матчем с ПортугалиейЕвро-2020 — 18 март 623
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"Фанати поперли на поле, як танк, – розпочалася бійня". Екстремальні пригоди українця в чемпіонаті, про який ви не чулиИнтервью — 18 март 589