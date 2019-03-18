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Фран Соль сменил свой имидж

18 марта 22:58 117 Читати українською
Фран Соль сменил свой имидж
Фран Соль / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Фран Соль занят не только восстановлением после тяжелой травмы.

Форвард Динамо Фран Соль, который сейчас восстанавливается после травмы плеча, решил немного изменить свой имидж.

Фран Соль пропустит 2-3 месяца – форвард рискует не сыграть в этом сезоне

"Скучно", – подписал фотографию испанец.

Напомним, что Фран Соль получил повреждение в матче против Десны и пропустит остаток текущего сезона.

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Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
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