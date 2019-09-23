Фран Соль рассказал, почему не дарит футболки болельщикам после матчей – причина поражает

Нападающий киевского Динамо в социальной сети объяснил, почему он и игроки его команды перестали презентовать фанатам свои футболки после матчей.

Экс-игрок голландского клуба Вилем ІІ Фран Соль возмутительно отреагировал на обвинения болельщиков относительно того, почему он и игроки Динамо отказываются дарить поклонникам свои футболки. На своей странице в социальной сети Instagram он выложил фото, где на одном из сайтов продается его игровая форма.

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"Невероятно. Если кто-то интересуется, почему мы больше не раздаем футболки, то это из-за таких людей, как этот парень", – написал Соль в комментарии к объявлению о продаже его бутс и игровой формы.

Напомним, к такому шагу игроков вынудили массовые объявления о продаже атрибутики динамовцев. Ранее в сети можно было с легкостью найти футболки Бурды, Буяльского, Миколенко, Пиварича, Сидорчука и других. В конце концов и просят за не новую форму немалые деньги – от 1100 до 2100 грн. А футболки с автографами стоят в три-четыре раза дороже.