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Фран Соль рассказал, почему не дарит футболки болельщикам после матчей – причина поражает

14:35 133 Читати українською
Фран Соль рассказал, почему не дарит футболки болельщикам после матчей – причина поражает
Фран Соль / ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо в социальной сети объяснил, почему он и игроки его команды перестали презентовать фанатам свои футболки после матчей.

Экс-игрок голландского клуба Вилем ІІ Фран Соль возмутительно отреагировал на обвинения болельщиков относительно того, почему он и игроки Динамо отказываются дарить поклонникам свои футболки. На своей странице в социальной сети Instagram он выложил фото, где на одном из сайтов продается его игровая форма.

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"Невероятно. Если кто-то интересуется, почему мы больше не раздаем футболки, то это из-за таких людей, как этот парень", – написал Соль в комментарии к объявлению о продаже его бутс и игровой формы.

Напомним, к такому шагу игроков вынудили массовые объявления о продаже атрибутики динамовцев. Ранее в сети можно было с легкостью найти футболки Бурды, Буяльского, Миколенко, Пиварича, Сидорчука и других. В конце концов и просят за не новую форму немалые деньги – от 1100 до 2100 грн. А футболки с автографами стоят в три-четыре раза дороже.

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Динамо Киев Динамо Киев Футбольные бутсы Виталий Миколенко Виталий Миколенко Йосип Пиварич Йосип Пиварич Никита Бурда Никита Бурда Фран Соль Фран Соль
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