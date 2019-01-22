"Фран будет забивать за Динамо, я гарантирую", – отец Соля – о переезде сына в Киев

Отец Франа Соля Франциско посетил лагерь Динамо в Марбелье и пообщался с пресс-службой киевского клуба.

"Переход в Динамо? Абсолютно нормально восприняли эту ситуацию, это буле решение сына, и мы с детства поддерживаем его желание и выбор. Он сказал, что хочет в Динамо.

Фран Соль прокомментировал свой дебют за Динамо

Уже более четырех лет он играл в Нидерландах и немного притупилось и приелось, плюс такой гранд как Динамо Киев. Фран будет забивать голы, я вам гарантирую.

Конечно, я не хочу преуменьшать какие-то клубы, клуб, где играл Фран. Там прекрасные люди, прекрасные партнеры, но ему приходилось едва ли не в одиночку создавать себе моменты, создавать голы. Ему часто приходилось чуть ли не в одиночку подавать угловые и их завершать.

В Динамо другие партнеры, другой уровень футболистов. Надеюсь, что будет и больше возможностей для взятия ворот. Хотелось бы открыть счет голов киевлян в матче против Олимпиакоса.

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