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"Фран будет забивать за Динамо, я гарантирую", – отец Соля – о переезде сына в Киев

22 января 21:28 326 Читати українською
"Фран будет забивать за Динамо, я гарантирую", – отец Соля – о переезде сына в Киев
Фран Соль / ФК Динамо

Отец Франа Соля Франциско посетил лагерь Динамо в Марбелье и пообщался с пресс-службой киевского клуба.

"Переход в Динамо? Абсолютно нормально восприняли эту ситуацию, это буле решение сына, и мы с детства поддерживаем его желание и выбор. Он сказал, что хочет в Динамо.

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Уже более четырех лет он играл в Нидерландах и немного притупилось и приелось, плюс такой гранд как Динамо Киев. Фран будет забивать голы, я вам гарантирую.

Конечно, я не хочу преуменьшать какие-то клубы, клуб, где играл Фран. Там прекрасные люди, прекрасные партнеры, но ему приходилось едва ли не в одиночку создавать себе моменты, создавать голы. Ему часто приходилось чуть ли не в одиночку подавать угловые и их завершать.

В Динамо другие партнеры, другой уровень футболистов. Надеюсь, что будет и больше возможностей для взятия ворот. Хотелось бы открыть счет голов киевлян в матче против Олимпиакоса.

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