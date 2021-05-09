Чемпионат Германии 2020/21, 32-й тур

Кельн – Фрайбург – 1:4

Голы: Андерссон, 50 – Петерсен, 18, Демирович, 20, Грифо, 90+3, Шмид, 90+6

Нереализованный пенальти: Дуда, 63 (Кельн)

Айнтрахт Фрайбург – Майнц – начало в 16:30

Герта – Арминия – начало в 19:00

Аутсайдер турнирной таблицы – Кельн – в родных стенах принимал Фрайбург. Еще в первой половине встречи гости сумели оформить себе комфортное преимущество в счете. На 18-й отличился Петерсен, а за две минуты еще один положил Демирович. "Козлы" пытались навязывать борьбу, однако до перерыва ничего серьезного создать не смогли.

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Во втором тайме хозяева выровняли игру, и на 50-й один гол отыграл Андерссон. Чуть позже, на 62-й они заработали 11-метровый за фол в штрафной. Его взялся выполнять Дуда, который перед ударом споткнулся и пробил значительно выше ворот. После этого "козлы" продолжали отчаянные попытки сравнять счет, однако больше забить никак не удавалось. Под занавес встречи они окончательно "посыпались", и в компенсированное время успели пропустить еще два гола. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Фрайбурга, а Кельн потерял возможно последний шанс покинуть зону вылета.

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