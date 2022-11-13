Германия, Бундеслига, 15-й тур

Майнц – Айнтрахт – 1:1

Голы: Буркардт, 40 – Коло-Муани, 67

Фрайбург – Унион Берлин – 4:1

Голы: Грифо, 4 (п.), 6, 20 (п.), Грегорич, 45+1 – Михель, 84 (п.)

Нереализованный пенальти: Кнохе, 10

Удаление: Лейте, 19

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В первом матче дня Майнц принимал Айнтрахт. Франкфуртцы в случае успешного результата могли потеснить РБ Лейпциг в турнирной таблице и подняться на второе место. Однако пропустили незадолго до перерыва. После отдыха хозяева могли удваиваться, но Трапп среагировал на выстрел Баррейро. В середине второй сорокапятиминутки Гетце вывел Коло-Муани один на один с голкипером и француз не промахнулся. В конце концов все завершилось боевой ничьей: Айнтрахт третий, Майнц десятый.

Настоящее безумие в матче с Унионом выдал Фрайбург. Подопечные Кристиана Штрайха еще до середины первого тайма вели со счетом 3:0 – хет-трик в ворота вчерашнего лидера оформил Грифо! Уже на 4-й минуте он размочил ворота соперника с пенальти за игру рукой, а через две минуты удвоил с игры. Вскоре право на одиннадцатиметровый получили берлинцы, но Кнохе не забил. Впоследствии Лейте оставил Унион в меньшинстве (за грубый подкат), а Грифо оформил хет-трик, реализовав еще один пенальти. Уже в добавленное к первому тайму время Грегорич забил четвертый гол Фрабурга, отправив Унион в глубокий нокдаун. В конце матча арбитр назначил четвертый пенальти в матче и Михель подсластил горечь поражения "Старой дамы", забив гол престижа. Победа подняла Фрайбург на вторую строчку – до Баварии всего каких-то четыре очка.

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