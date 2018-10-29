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Фрайбург уверенно обыграл Боруссию М

26 октября 23:27 143 Читати українською
Фрайбург уверенно обыграл Боруссию М
Зоммер привез пенальти в свои ворота / Твиттер ФК Боруссия М

В матче 9 тура Бундеслиги Фрайбург дома переиграл Боруссию М. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч начался с очень быстрого пенальти в ворота Боруссии, Зоммер сбил соперника в штрафной площадке уже на 10 секунде матча. Петерсен уверенно реализовал пенальти. Однако Боруссия таким же образом отыгралась, ударом с отметки счет сравнял Азар. А во втором тайме после передачи Хаберера Вальшмидт принес победу хозяевам. Хьолер же установил окончательный счет в матче.

Благодаря этой победе Фрайбург набрал 12 очков и поднялся на 8 позицию, Боруссия М с 17 пунктами осталась на 2 месте несмотря на поражение.

Чемпионат Германии 2018/19, 9 тур

Фрайбург – Боруссия М – 3:1

Голы: Петерсен, 1, (пен), Вальдшмидт, 57, Хьолер, 90+4 – Азар, 20, (пен)

Германия9 турБаденова-Штадион (Фрайбург)

Фрайбург - Боруссия Менхенгладбах: Пятница 26 октября 2018

Фрайбург
Матч окончен
3 : 1
Боруссия Менхенгладбах
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Германия Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Фрайбург - Боруссия Менхенгладбах Фрайбург Фрайбург
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