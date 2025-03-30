В поединке 27-го тура чемпионата Германии Унион на выезде одолел Фрайбург (2:1). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 27-й тур

Фрайбург – Унион Берлин – 1:2

Голы: Хёлер, 29 – Хедира, 30, Илич, 48

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В первом матче дня Фрайбург принимал Унион. Подопечные Дирка Шустера набрали неплохой ход, не зная вкуса поражений уже семь матчей подряд. Победа в домашней игре с берлинцами позволила бы им подняться в зону еврокубков, вытеснив с шестой строчки РБ Лейпциг.

Уже в середине тайма Грифо мог выводить Фрайбург вперед, но со штрафного пробил именно туда, где находился Реннов. Вскоре Винченцо стал автором ассиста, прострелив на Хёлера с правого фланга – 1:0. Уже в следующей атаке Унион сравнял – Хедира нанес удар с линии ворот после ряда отскоков. В конце тайма Скарке мог увеличивать преимущество берлинцев, но не сумел переиграть Атуболу.

Сразу после перерыва гости вырвались вперед: Скарке прорвался по правому флангу и с линии поля навесом нашел голову Илича – нападающий сборной Сербии головой поймал на противоходе кипера Фрайбурга. Как ни пытались хозяева отыграться, но фортуна в этот вечер была на стороне берлинцев.

Победа принесла Униону 30 очков и подняла на тринадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Фрайбург с 42-мя пунктами остался седьмым.

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