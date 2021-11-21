В воскресенье в 12-м туре чемпионата Германии состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Германия, Бундеслига, 12-й тур

Фрайбург – Айнтрахт – 0:2

Голы: Линдстрём, 34, Костич, 43

Майнц – Кельн – начало матча в 18:30

Бавария сенсационно проиграла Аугсбургу перед матчем с Динамо

В первом матче дня Фрайбург принимал Айнтрахт. Подопечные Кристиана Штрайха в прошлом туре потерпели первое поражение в Бундеслиге от Баварии, поэтому стремились реабилитироваться перед болельщиками. До середины первого тайма команды играли практически без моментов. За десять минут до перерыва Линдстрём удачно сыграл на добивании и вывел "орлов" вперед. Хозяева сели на ворота Траппа, но на отдых ушли уступая 0:2 – Костич успел забить со штрафного.

Во втором тайме Айнтрахт максимально сыграл на удержание счета и не позволил Фрайбургу создать хотя бы один по-настоящему опасный момент. Попытка Гюнтера на последних минутах также завершилась неудачей – защитник в последний момент выбил мяч с линии после того, как голкипер был уже отыгран. Довольно сенсационное поражение Фрайбурга, ставшее вторым подряд.

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