Чемпионат Германии 2020/21, 13-й тур

Фрайбург – Герта – 4:1

Голы: Грифо, 7, Демирович, 59, Гульде, 67, Петерсен, 90+4 (пен) – Люкебакио, 52

Вольфсбург – Штутгарт – начало в 19:00

Программу дня в Германии открывал домашний поединок Фрайбурга против Герты. В случае победы хозяева могли бы уйти на Новый год в первой десятке Бундеслиги, поэтому подопечные Кристиана Штрайха отнеслись к делу серьёзно. Уже на 7-й минуте встречи они открыли счёт усилиями Грифо, замкнувшего подачу Шмида с правого фланга. Впрочем, на старте второго тайма Герта прижала Фрайбург – были и штанги, и перекладины, и, наконец, гол Люкебакио на 52-й минуте.

Хозяева не стушевались, а провели гол на 59-й – отличился Демирович. 2:1. На 67-й же преимущество Фрайбурга закрепил Гульде, замкнувший подачу Грифо с углового. Берлинцы после этого так и не пришли в себя, а подопечные Кристиана Штрайха ещё и до разгрома дело довели – в компенсированное время пенальти реализовал Петерсен. 4:1!

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