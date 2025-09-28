В рамках воскресной программы 5-го тура немецкой Бундеслиги было проведено три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2025/26, 5-й тур

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Кюблер, 3 – Асслани, 13

Кельн – Штутгарт – 1:2

Голы: Камински, 4 – Демирович, (пен.), 28, Вагноман, 81

Унион Берлин – Гамбург – начало в 20:30

Фрайбург дома принимал Хоффенх айм, причем матч был достаточно важным. Победитель поднялся бы в зону Лиги чемпионов, поэтому команды настроились должным образом – они разменялись голами уже в первой трети первого тайма. Кюблер на 3-й минуте вывел хозяев вперед после углового, а Асслани на 13-й сравнял счет, замкнув прострел Цоуфала. 1:1!

В общем, к победе ближе были гости, которые нанесли вдвое больше ударов и наиграли на 2,45 ожидаемых голов. Вот только забить еще раз во Фрайбурге никому не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Кельн дома встречался со Штутгартом. На 4-й минуте хозяева перехватили мяч на своей половине поля и создали голевую атаку. Ахе прорвался с мячом в штрафную и отдал пас на Камински, а тот пробил мимо Нубеля – 1:0.

Позже Тьягу Томаш нанес эффектный удар через себя, но Кельн спас вратарь, вытащив мяч из-под перекладины. А на 28-й минуте голкипер сыграл плохо, сфолив в штрафной против Демировича. Сам нападающий реализовал пенальти – 1:1.

Во втором тайме игра была равной. На 78-й минуте Кельн мог вырвать победу, но Мительштедт головой выбил мяч с линии ворот после удара Камински. Зато Штутгарт свой момент реализовал. Штиллер отдал классный пас на Вагномана, который пробил мимо голкипера. В итоге Штутгарт одержал волевую победу.

