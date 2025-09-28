В рамках воскресной программы 5-го тура немецкой Бундеслиги было проведено три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2025/26, 5-й тур

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Кюблер, 3 – Асслани, 13

Кельн – Штутгарт – начало в 18:30

Унион Берлин – Гамбург – начало в 20:30

Айнтрахт перестрелял Боруссию М в матче с 10 голами и ворвался в зону Лиги чемпионов, Боруссия Д переиграла Майнц

Фрайбург дома принимал Хоффенхайм, причем матч был достаточно важным. Победитель поднялся бы в зону Лиги чемпионов, поэтому команды настроились должным образом – они разменялись голами уже в первой трети первого тайма. Кюблер на 3-й минуте вывел хозяев вперед после углового, а Асслани на 13-й сравнял счет, замкнув прострел Цоуфала. 1:1!

В общем, к победе ближе были гости, которые нанесли вдвое больше ударов и наиграли на 2,45 ожидаемых голов. Вот только забить еще раз во Фрайбурге никому не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

"Забил Боруссии ударом через себя": юный Нойер был верен Шальке, слушал Эроса Рамазотти и знал, что съест перед казнью