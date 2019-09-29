Фрайбург победил Фортуну и поднялся на третью строчку турнирной таблицы: 6-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В воскресенье 6-й тур немецкого первенства завершали два поединка. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бундеслига, 2019/20, 6-й тур

Фортуна – Фрайбург – 1:2

Голы: Хеннингс, 42 – Шмид, 45, Вальдшмидт, 81

Нереализованный пенальти: Хьолер, 63 (Фрайбург)

Кельн – Герта – матч начнется в 19:00

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Фортуна, одержавшая в чемпионате лишь одну победу, принимала Фрайбург. Примерно равная игра приближала первый тайм к нулевой ничьей, но на последних минутах команды обменялись сразу двумя голами. Сначала Эрик Томми с углового забросил мяч в штрафную, откуда Роуэн Хеннингс ударом головой переправил его в правую девятку (стоит заметить, что грубую ошибку допустил голкипер гостей Александер Шволов, который махнул рукой мимо мяча и не смог уберечь свои ворота от гола). А уже через мгновение Кристиан Гюнтер отпасовал на Жонатана Шмида и тот послал круглого в пустые ворота. Фактически сразу же судья дал свисток на перерыв.

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Вторая половина встречи началась с голевого момента у хозяев – Томми головой пробил над перекладиной. На 63-й минуте арбитр назначил пенальти за нарушение Роуэна Хеннингса, который руками задержал соперника. Пенальти взялся выполнять Лукас Хьолер, однако не смог переиграть Зака ​​Штеффена. Через десять минут Фортуна в течение минуты могла дважды выходить вперед: сначала удар Кенана Карамана отразил голкипер, а затем его же удар прошел над перекладиной. В конце концов, под конец тайма Джан-Лука Вальдшмидт накрутил нескольких соперников и нанес удивительный удар с границы штрафной, попав под правую стойку ворот. Этот гол стал последним в матче.

Победа принесла Фрайбургу 13 очков и третье место в турнирной таблице, Фортуна с 4 баллами – тринадцатая.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ